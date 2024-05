Fusa: Brann i terreng 20 m frå bygning

Meld om brann i terreng i Fusa i Bjørnafjorden, 20 meter frå bygning, melder 110 Vest.

Naudetatar på veg.

– Politiet har meld at det ikkje er folk i huset, så det er ikkje fare for liv no, seier vaktsjef Dan Inge Gjesdal ved 110 Vest til NRK.

Det brenn i eit område på omlag 100 kvadratmeter, opplysar Gjesdal.