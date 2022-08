Funne i god behald

To sauesankarar vart funne i god behald i fjellet i Høyanger kommune i natt av redningshelikopter. Dei hadde ikkje kome tilbake til avtalt tid og blei melde sakna. Frivillig mannskap, politi og redningshelikopter rykka ut for å søke etter dei som var i eit område med dårleg mobildekning. Dei to hadde teke tilhald i fjellet for natta.