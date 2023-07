Funn av listeria-bakterie i røykelaks frå Sotra

Det er oppdaga små mengder listeria i røykt laks frå Sotra sjømat, som er merkevara til Sotra Fiskeindustri på Glesvær i Vestland.

Dei aktuelle partia blir no trekt tilbake frå marknaden.

– Det er snakk om veldig låge førekomstar av listeria, so låge at vi ikkje klarar å telje dei, men vi tek ingen sjansar, seier produksjonssjef ved Sotra Sjømat, Kjetil Søyland, til NRK.

Seld som lokalmat

Tilbaketrekkinga gjeld pakkar med batch nr. 16039 og 16029 merka med 17. august som siste forbruksdag.

Laksen er seld via grossisten Troye på Vestlandet som lokalmat, og det dreier seg om rundt 250 kilo med laks.

Foto: Sotra Sjømat

Sotra sjømat ber kundar som har kjøpt laks frå dei aktuelle batchene om å kaste produktet eller levere det tilbake til butikken.

– De mengdene listeria-bakterie vi snakkar om her er ikkje farlege for nokon. Men vi vil sikre oss at vi ikkje påfører kundane våre nokon moglegheit til å bli sjuke. Derfor kan dei levera laksen tilbake til butikken og få pengane tilbake, så ordnar vi opp med butikken i etterkant, seier dagleg leiar hos Sotra Fiskeindustri, Trond Helge Nyegaard.

Listeria-smitte i tre fylke

Meldinga kjem berre to dagar etter at Folkehelseinstituttet varsla at det var oppdaga listeriasmitte hos fire personar i Viken, Oslo og Vestland. Dei fire vart alle smitta i juni i år. Alle blei sjuke etter å ha ete røykt laks frå same produsent, Troll Salmon.

Listeria-bakterien er farleg for eldre, folk med nedsett immunforsvar og gravide. Dei utsdette gruppene kan få alvorlege sjukdomar som hjernehinnebetennelse eller blodforgifting.