Funn av gassflaske i bustadfelt på Askøy

Politiet melder at dei rykkjer ut til eit bustadfelt ved Lavik på Askøy der det er funne ei gassflaske. Flaska skal innehalda Co2. Det vart først meldt at det var acetylen i flaska, ein eksplosiv og brennbar gass. Brannvesenet er på staden og melder at dei har kontroll.

– Dei har teke temperaturkontroll og det er ingen umiddelbar fare per no, sa vaktkommandør Dan Inge Gjesdal på 110-sentralen like over klokka 10.