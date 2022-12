Politiet er på staden.

Personen vart funnen i vatnet ved Bradbenken i Vågen i Bergen.

– Personen er død og ikkje identifisert, seier operasjonsleiar i Vest politidistrikt Eivind Hellesund.

NRK får stadfesta av innsatsleiar på staden at det er ein mann som er funnen. Like over 11 vart mannen plukka opp av vatnet.

Dei arbeider no med å identifisere personen og undersøke kva som har skjedd.

– Vi vil sjå på overvakingskamera i nærleiken om det kan gjeve noko svar. Det er ein del båtar i området som kan ha sett noko eller gje noko informasjon, seier operasjonsleiaren.

Laurdag morgon vart det sat i gong ein leiteaksjon etter funn av fotspor som stoppa ved bryggekanten og sjøen på Måseskjæret i Bergen. Det vart ikkje observert fotspor i retur.

Ifølge innsatsleiar på staden skal funnet ikkje ha noko med leiteaksjonen tidleg laurdag.

Inntrykket til politiet er at personen har lege i vatnet ei god stund.

Politiet held alle moglegheiter opne tidleg i etterforskinga.