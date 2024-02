Funn av død person i Bjørnafjorden

Det er gjort funn av ein død mann i Bjørnafjorden kommune. Politiet fekk melding om hendinga klokka 10.32, melder Vest politidistrikt i ei pressemelding.

– Politiet er på staden og gjer undersøkingar. Politiet har så langt ikkje ID på avdøde, og pårørande er derfor ikkje varsla, skriv operasjonsleiar Dan Erik Johannessen i pressemeldinga. – Førebelse undersøkingar gir ikkje grunnlag for å seie at avdøde har vore utsett for noko kriminelt, skriv han.