Fungerande ordførar har ikkje peika på ny byrådsleiar

– Eg har ikkje peika på nokon. Eg peikar på det byrådsalternativet som finst etter at det er forhandla fram, seier varaordførar i Bergen, Eira Martinsen Garrido (SV), som akkurat no er fungerande ordførar i byen.

Før ho gjer det føregår det sonderingar der partia finn ut kven dei ønskjer å gå i byråd saman med. Etter at det viste seg at Venstre og MDG fekk to mandat som det først såg ut som Høgre og Bergenslisten skulle få, er det ope for andre byrådsmoglegheiter enn eit Høgre-leia byråd.

– Det verka på valnatta som det var Høgre som ville danna byråd med nokon andre, men no er det andre moglegheiter også, seier Garrido.