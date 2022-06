Fullsatt kirke tok farvel med Noah (12) etter dødsulykke: – Du hadde et hjerte av gull

Tolvåringen mistet livet tirsdag i forrige uke, da en personbil passerte en buss som stod på et busstopp ved et veikryss på Toftøy i Øygarden.

Gutten ble påkjørt da han gikk ut i veien foran bussen.

Fartsgrensen på stedet er 80 km/t. Bilføreren er siktet i saken, men politiet sier det ikke er mistanke om verken ruskjøring eller brudd på fartsgrensen.

Torsdag tok et helt lokalsamfunn farvel med Noah da han ble begravet fra Landro kyrkje.

«Skjedde så fort og uventet»

«Det skjedde så fort og uventet. Noah skulle fått så mange flere år. Vi skulle så inderlig håpe at det som skjedde ikke hadde skjedd. At vi kunne skrudd tiden tilbake. Men her er vi.»

Slik innledet sokneprest Bjarte Nese sitt minneord om tolvåringen.

«Skritt for skritt må en ta inn det som har skjedd og finne ut hvordan veien videre skal se ut. Noen ganger kan livet virke så tilfeldig og urettferdig» fortsatte Nese

Til NRK etter seremonien fortalte han om en rørende seanse.

– Kirken var helt full, og det stod mange mennesker utenfor kirken også som ikke fikk plass, sier sokneprest Nese.

FULGTE TIL GRAVEN: Hele lokalsamfunnet stilte opp for å vise Noah den siste ære torsdag. Foto: Brynjar Mangor Osgjerd / NRK

– Du hadde et hjerte av gull

Under den sterke seremonien spilte Noahs far med sitt eget band, før storesøster og en kusine holdt tale.

Også rektor ved Landro skule, Anita Vabø, sa noen ord ved guttens båre:

«Du hadde et hjerte av gull, Noah, og du hadde en unik evne til å se dem som trengte det. Det gjorde du både gjennom ord og handlinger. Vi har mistet det aller mest verdifulle vi kunne miste: En elev, en skolekamerat, en klassekamerat og en god venn. Du betydde mye for mange.»

NRK har fått lov å gjengi minneordene fra seremonien.

PREGET: Sokneprest Bjarte Nese sier ulykken har preget hele lokalsamfunnet. Foto: Brynjar Mangor Osgjerd / NRK

Blåste såpebobler over graven

Mange fra Noahs klasse var til stede i kirken.

– Helt til slutt ble det blåst såpebobler over graven. Det var veldig gripende, sier soknepresten.

I kirken ble det tegnet et bilde av en humørfylt gutt som var full av artige påfunn.

Han sier de pårørende har det svært tungt, men at de samtidig er svært takknemlige for all støtte og omsorg de har fått i tiden etter ulykken.

– Familien vil han skal minnes som en livsglad og aktiv gutt. Noah hadde en spesiell evne til å inkludere andre. Han så de som falt utenfor, sier Nese.