Fulle folk i fleng på byen

Operasjonssentralen fortel om ei hektisk natt i Bergen med mange folk ute på byen og mange valdshendingar. På Vaskeriet blei ein vekter angripen av ein gjest. Vedkommande kom frå det utan skader, men gjesten blei arrestert og politimeld. På utestaden Heidi's rykte politiet ut etter at det kom melding om skadeverk her. Også i Voss kom det melding om ein vanskeleg gjest på ein utestad i natt. Her måtte patruljen rykke ut.