– Her er kvitt. Det er kanskje 10–20 centimeter med snø, seier Kjetil Tveranger.

Han er vert på Skålatårnet, 1848 meter over havet i Stryn kommune.

– I natt var eg heilt aleine. Det skulle kome folk i går, men eg høyrde at dei snudde. Dei blei kanskje litt skremde når dei møtte snø der nede i dalen, seier han.

HYTTEVERT PÅ 1848 MOH: Kjetil Tveranger er hyttevert på Skåla i Stryn. Foto: PRIVAT

– Les føremeldingar

Tveranger rår folk til å kle seg for vintertur dersom dei vil på Skåla no mens snøen ligg på toppen

– Høge sko med gamasjar, lue og vottar, er klesrådet han gir.

André Marton Pedersen i Bergen og Hordaland Turlag rår folk til å setje seg inn i vêr- og føreforholda før dei legg i veg. Fjellvettreglane kan du lese her.

– Det er kanskje ikkje så mange som tenker på at det er kan vere snø på Skåla no i august, men det er det altså. Det et er viktig at folk set seg godt inn i føremeldingane før dei legg ut på tur, seier Pedersen.

Dette er særleg viktig når folk skal i høgfjellet, legg han til.

– Vêret kan snu fort og det er kaldare jo høgare opp ein kjem.

– KLE DEG GODT: Skal du til Skåla no, bør du ha godt med klede, er rådet frå hytteverten der. Foto: Bergen og Hordaland Turlag

Kan snø i fjellet til alle tider

– Sjå der ja!, seier statsmeteorolog Pernille Borander når ho får sjå biletet frå Skåla.

– Det ser jo veldig ukoseleg ut, men det kan snø og sludde i fjellet til alle tider, eigentleg.

Borander fortel at det kom snø i starten av juli også, og at det då hadde lagt seg på Sognefjellshytta.

– Det ser ut som det held fram å med å vere kjølig i høgda, men lite nedbør dei kommande dagane i Sør-Noreg, seier meteorologen.

– Framleis fint å gå

Erik Brendefur er leiar for Skåla opp, «Noregs lengste motbakkeløp», som i år blei avlyst på grunn av koronasituasjonen.

– I år hadde vi ein sein vinter, og kanskje blir det ein tidleg ein også, seier han.

Han har vore på toppen «hundrevis av gongar» og har sett liknande forhold på denne tida av året tidlegare også.

– Det er framleis fint å gå, men det gjeld å sko seg riktig, seier Brendefur.

– Og pass deg for skodda. I seg sjølv er ikkje snøen noko å frykte, men kombinasjonen med skodde er ikkje bra, seier han.

Siste veke med hyttevert

Hyttevert Kjetil Tveranger seier dei har hatt litt mindre besøk enn vanleg denne sommaren, men det er ikkje for seint å ta turen høgt til fjells. Denne veka er likevel siste veka det er hyttevert på Skåla, frå søndag av er Skålatårnet er ubetent.

– Men hytta står framleis open og ein kan booke overnatting, seier Tveranger.