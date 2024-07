Grete H.M. Jørgensen, forsker ved Norsk institutt for bioøkonomi

– Noen studier er allerede gjort og de er nokså entydig klare: beite foretrekkes over luftegård uten beite og preferansen for å gå ut modifiseres av været (Smid et al., 2020). Blir det for varmt eller for vått foretrekker de å gå inn. Beite om natta foretrekkes i områder med varmere klima og kua er villig til å jobbe minst like hardt for tilgang til beite som for tilgang til nytt fôr (von Keyserlingk et al., 2017). Her påpeker forskerne at flere studier trengs, og slike motivasjonsstudier der man ber kyr om å «jobbe» for tilgang til beite er spennende og kan gi svar på hvilke konkrete egenskaper ved beitet som foretrekkes av kua (Smid et al., 2020).

Markedsføringen av god dyrevelferd hos norske melkekyr foregår via fine bilder av kyr som beiter godt gras. Dette er i tråd med forventningene hos forbrukerne som stadig mottar påvirkning fra sosiale medier. Også i EU ser vi innstramming av regelverket for dyrevelferd.