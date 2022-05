Full strid om korleis dei nye fråværsreglane bør vere

– Erfaringa mi frå i vår er at det blir veldig gjort mykje godt arbeid for å sikre at elevane møter opp på skulen og at skulane bruker tida fram til ferien godt. For elevane er det heldigvis framleis mange gode grunnar til at dei må møte opp. Skuleåret er enno ikkje over, og skulane er i år oppmoda til å setje standpunktkarakterar så seint som mogleg. Dei som ikkje møter opp, kan stå i fare for å ikkje få karakter, fordi læraren ikkje har vurderingsgrunnlag.

– I tråd med Hurdalsplattforma ønskjer vi å sjå på korleis fråværsreglane kan forbetrast. Utdanningsdirektoratet vil, med bistand frå Helsedirektoratet, mellom anna sjå på kva som er formålstenlege dokumentasjonskrav ved fråvær av helsegrunnar, og kva yrkesgrupper som bør kunne dokumentere helsefråvær. Fråværsreglane må også passe for vaksne som får utvida rett til vidaregåande opplæring, i samband med ny opplæringslov og fullføringsreforma.

– Neste skuleår gjeld dei vanlege reglane, som seier at gyldig dokumentasjon er legeerklæring eller dokumentasjon frå annan sakkunnig, som til dømes fysioterapeut, tannlege, psykolog eller helsesjukepleiar. Og så er det viktig å få fram at det er først ved fråvær over 10 prosent i eit fag at elevar treng dokumentasjon. Dei treng altså ikkje oppsøkje helsepersonell kvar gong dei er sjuke, så lenge dei held seg under fråværsgrensa.