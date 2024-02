Full stans på Bybanen mellom Byparken og Flesland

Det er inntil vidare full stans i trafikken på linje 1 på Bybanen, mellom Byparken og Bergen lufthamn Flesland. Årsaka er ei bybanevogn med tekniske problem, som sperrar for all utkøyring, melder Skyss. Det er uklart kor lang tid det tek før trafikken er i gang igjen. Det blir jobba med å få inn buss for bane, ifølgje Skyss.