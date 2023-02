Full sjåfør ville ikkje stoppe - politiet måtte legge seg på hjul

Like før klokka 05.00 søndag morgon prøvde politiet å stoppe ein bil under ein kontroll på Sotrabroen. Men køyretøyet auka berre farten og ville ikkje stoppe. Politiet følgde difor etter vedkommande og fekk etter kvart kontroll på vedkommande. Sjåføren, ein mann i 40-åra, blir meld for køyring i alkoholpåverka tilstand. Han blir også politimeld for å ha gitt feil opplysingar til politiet. Mannen er fråteken førarkortet.