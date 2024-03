Full overtenning i hus på Bømlo: – Fare for spredning

Nødetater har rykket ut etter melding om brann i en enebolig ved Urangsvåg på Bømlo.

– Vi fikk melding fra en nabo som varslet om at han så flammer som kom ut av bygget, sier vaktkommandør ved 110-sentralen, Svein Nesset.

Brannvesenet melder at huset ikke kan reddes.

– Det er fullt overtent og det er ikke beboelig. Restene må rives etterpå, så det er ikke noe å berge. Nå prøver vi å passe på at det ikke blir noe spredningsfare til nærliggende bygg, sier Nesset.

Politiet meldte først at de jobbet med å evakuere husene som ligger rundt, men i en oppdatering klokken 06.30 skriver de på X at det per nå ikke er behov for evakuering.

Politiet har kontakt med huseier som er på jobb, og har fått bekreftet at det ikke er noen andre i huset.

– Nå driver vi med slukking og sikre bygg rundt og området rundt der det brenner, sier Nesset.