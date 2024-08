Full krangel om historisk bergensrestaurant

Flere av byens største eiendoms- og hotellaktører skal møte i Hordaland tingrett i juni neste år. Årsaken skal være en krangel om millionbeløpene som gikk med til å restaurere Frescohallen og åpne restaurant i gamle Bergen Børs. Den prisvinnende restauranten åpnet dørene i 2022.

Det er selskapet Bergen Børs Hotel som er saksøkt. Bak selskapet står den kjente hotell- og restauranteieren Kjetil Smørås.

Han er saksøkt av Odfjell- og Teigland-familien, som er blant Bergens største eiendomsbesittere. De eier det bygget gjennom selskapet Torgallmenningen 2 AS.

Eiendomsmilliardær Tore Odfjell forklarer til NRK at søksmålet dreier seg om en tolkning av avtalen om hvordan investeringskostnaden for restaureringen skulle fordeles mellom huseier og leietaker.Han vil ikke oppgi nøyaktig beløp, men sier kravet er over ti millioner kroner.

– Det er trist at vi nå kan havne i retten, men det er resultatet når leietaker ikke vil gjøre opp det vi avtalte, sier Odfjell.

Det har ikke lykkes NRK å få en kommentar fra Kjetil Smørås eller hans prosessfullmektige. Huseiernes advokat, Jan Magne Isaksen i CMS Kluge, sier han ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.