Full beredskap på Flesland: Passasjerer hevder de så flammer fra flymotoren

Store ressurser fra nødetetene rykket søndag ettermiddag ut til Flesland lufthavn i Bergen etter melding om at et fly som hadde lettet fikk motortrøbbel etter avgang.

– Flyet skulle gå fra Flesland til Kristiansand, men måtte snu etter røykutvikling i kabinen, sier pressekontakt i Avinor Helen W. Jensen til NRK.

Det var 58 personer om bord i flyet.

Klokken 18.25 er alle evakuert, opplyser politiets operasjonsleder Stein Rune Halleraker.

Hevder å ha observert flammer

– Alle passasjerene og besetningsmedlemmene er evakuert fra flyet og blir ivaretatt av representanter fra flyplassen og politiet. Vi i politiet vil opprette sak på dette. Det er muligens observert både røyk og flammer fra motor. Det er det vi nå undersøker.

– Hva legger du i «muligens»?

– Noen sier det. Vi vil avhøre og snakke med passasjerer som var på flyet. Dette er noe av det vi må undersøke.

Hendelsen medførte ikke skader på passasjerer eller mannskap om bord, ifølge politiet.

Operativ sjef Øystein Skaar ved Flesland opplyste til NRK at han er på vei til Flesland, men at han ikke har mer informasjon.

Varsler Havarikommisjonen

Politiet oppretter sak og vil rutinemessig varsle Havarikommisjon.

– Det er standard ved slike hendelser. Dette er per definisjon en nødlanding, selv om det ikke ble oppfattet som så dramatisk, sier Halleraker, før han legger til.

– Men dette er en dramatisk melding, så det ble sendt ut masse ressurser fra både oss og lufthavnen selv.

Kapteinen vil holde debrif for passasjerene

Flyet tok av fra Flesland retning Kjevik Lufthavn i Kristiansand klokken 17.21.

Pressekontakt Catharina Solli i Widerøe bekrefter at pilotene opplevde røykutvikling i kabinen. Passasjerene vil få mulighet til å stille spørsmål, ytre bekymringer og få tilbud om oppfølging i etterkant ved behov.

– Jeg har ikke snakket med de om bord. Det viktigste er at de har landet trygt. Der blir de ivaretatt av bakketjenesten, som vil booke dem om. Før den tid holder kapteinen en debrif for passasjerene.

Widerøes pressekontakt har ingen opplysninger om hva som skapte røykutviklingen eller omfanget av den.

Avinor overtar koordineringen

Hovedredningssentralen ledet og koordinerte redningsoperasjonen.

Redningsleder Andreas Ingsøy i HRS Sør-Norge sier de fikk melding fra et fly som hadde problemer med en av to motorer.

– De hadde observert noe røyk, og mistenkte at det hadde kommet noe inn i kabinen. Flyet snudde da øst for Karmøy, og Avinor på Flesland satte full beredskap. Flyet landet kontrollert for egen maskin, og de 54 passasjerene og 4 mannskapene evakueres nå fra flyet, sier Ingsøy til NRK klokken 18.05.

Brannvesenet opplyste klokken 18.09 at de avsluttet oppdraget sitt. Kort tid senere opplyste også HRS at de er i ferd med å avslutte på stedet.

Avinor lokalt overtar koordinering med egne ressurser.