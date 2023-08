Fugleinfluensa påvist i Gloppen

Gloppen kommune melder at det er påvist fugleinfluensa på ein fugl som vart funnen i Sandane sentrum i førre veke. Det kjem fram i ei pressemelding som vart sendt ut frå Gloppen kommune tysdag føremiddag. Kommunen har sett i verk tiltak for å samle inn døde fuglar for å forhindre smitte.