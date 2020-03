Frykter koronasmitte kan føre til mangel på blod

Helsedirektoratet sendte denne uken ut varsel til blodbankene i landet om at karantenetiden for blodgivere med mistanke om koronasmitte har blitt utvidet til fire uker.

Dette gjelder for personer som har vært i områder med pågående spredning av viruset. Det gjelder også de som har hatt nærkontakt med personer med bekreftet smitte, skriver Helse Bergen på sine nettsider.

Vestland fylke har til nå vært spesielt hardt rammet av koronaviruset. På én uke har 22 personer bosatt i Bergen og Øygarden fått påvist smitte. Tallet på hvor mange som sitter i karantene og isolasjon er ukjent.

Sjef for Blodbanken i Bergen, Einar Kristoffersen, frykter utvidet karantenetid vil få konsekvenser.

– Vi er redd for at en situasjon vil kunne oppstå der vi har for mange blodgivere som er i karantene, og da vil vi også kunne få mangel på blod i Helse Bergen.

Forbereder seg på å måtte spare på blodet

Kristoffersen presiserer at det ikke er snakk om en akutt situasjon akkurat nå og at faren er teoretisk.

Han er likevel redd for at situasjonen kan snu fort.

– Konsekvensen i sin ytterste kan bli at vi er nødt til å begynne å spare på blod.

Blodbanksjefen forteller at dette kan innebære at man må utsette operasjoner, for så å kun bruke blodet til det som er akutt eller helt livssparende.

– Det er pasienter som av forskjellige grunner ikke har nok blodplater, som personer med kreft og leukemi. Det er også pasienter i forbindelse med store operasjoner og ulykker, der de blør mye og trenger støtte for å få stoppet blødningen.

FØRE-VAR: – Vi forbereder oss på at det kan bli en alvorlig situasjon. Og det må vi gjøre, for å sørge for at folk i Helse Bergens område får det blodet og blodproduktene som de trenger, sier Einar Kristoffersen, blodbanksjef i Bergen. Foto: Sissel Rikheim / NRK

Vurderer situasjonen fortløpende

Ved Blodbanken i Oslo tok de i bruk fire ukers karantenen allerede i begynnelsen av februar. Der gjelder karantenen for alle utenlandsreiser.

Seksjonsleder Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, sier de per i dag har normal blodbeholdning, men at tappetallene denne uken har vært noe lavere enn vanlig.

– Vi vet ikke om det skyldes blodgiverkarantenen eller om det er en reaksjon på siste ukers hendelser ved Oslo universitetssykehus, sier Nissen-Meyer.

Nesten 300 ansatte ved sykehuset er satt i korona-karantene og seks har fått påvist smitte.

IKKE BEKYMRET: Seksjonsleder ved Blodbanken i Oslo, Lise Sofie Haug Nissen-Meyer, ser ikke grunn til bekymring enda. Foto: Nadir Alam / NRK

De ser likevel ikke behov for å iverksette spesielle tiltak nå.

– Men vi vurderer situasjonen fortløpende.

Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs hospital i Trondheim, Marit Kvikne, sier de heller ikke ser grunn til bekymring slik situasjonen er nå.

– Vi tenker fremover hele tiden, men vi har et stort lager og nok blod.