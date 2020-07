– Snøen er fast, så du må legge opp jobben rett så du ikke drukner i snø, sier gravemaskinfører Anders Ekehaug.

Brøytekantene har vært på opp til 8–10 meter når energiselskapet BKK denne uken har fjernet flere tusen kubikkmeter med tettpakket snø fra flomløpet til Skjerjavatnet i Eksingedalen i Vestland.

Arbeidet startet mandag 29. juni, da en 27 tonn tung gravemaskin ble beltet inn til dammen, noe som tok to dager. Samtidig ble det ryddet bilvei på deler av strekningen.

– Uvanlig mye snø

Målet er å hindre at all snøen smelter ned i de nesten fulle vannmagasinene.

– Det er uvanlig mye snø som har tettet igjen kanalene der vannet skal renne ved overløp i magasinene. Med ti meter tettpakket snø er det ikke sikkert den ville ha smeltet i sommer og høst dersom vi ikke hadde fått den fjernet, sier kommunikasjonsrådgiver Jarle Hodne i BKK.

HØYE BRØYTEKANTER: Det er opp mot ti meter høye kanter med snø rundt vassdragene. Foto: BKK

Fløy inn gravemaskin

Like bak Skjerjavatnet ligger Holskardsvatnet, BKKs aller største vannmagasin. De er tilknyttet henholdsvis Nygard og Evanger kraftverk i Voss kommune, som er selskapets største kraftverk.

Det produserer 1377 gigawattimer i året, nok til å forsyne ca. 86.000 husstander med strøm.

– Utløpet av Holskardsvatnet er også tettet av snø. Der ble det laget tilkomstvei for beltegående sekshjuling inn til Helleskaret, og lørdag ble det flydd inn en gravemaskin i deler som denne uken har åpnet flomløpet også der, sier Hodne.

– Som en propp på badet

– Vi har ikke hatt slike snømengder som i år, sier Knut Kinne, vassdragsteknisk ansvarlig i BKK.

Slik forklarer han hvorfor det hjelper å lage vei i snømassene:

– Det er som en vask på kjøkkenet eller på badet: står proppen i og det blir fullt, må vi ha et overløp på toppen så vannet har et sted å gjøre av seg. Det er for å sikre at nødoverløpet i vasken er fritt og kan stå imot vannstandsstigningen, sier Kinne.

Med snøen fjernet tror han ikke at det blir flom, men understreker at man ikke kan vite det sikkert.

– Det kan komme store nedbørsmengder og da kan vi risikere at det kommer overløp her. Nå er vi forberedt på det, sier Kinne.

SNØRYDDING: Det er uvanlig mye snø i høyereliggende fjellpartier nå. Her lages det vei i vellinga i Stølsheimen. Foto: BKK

Ikke umiddelbar fare for flom

Ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er flomvarselet foreløpig grønt.

– Det er ikke umiddelbar fare for flom, det vil resten av sommerværet bestemme. Nå er det såpass kjølig at det knapt nok smelter, sier vakthavende hydrolog Knut Ola Aamodt.

Selv om det er uvanlig mye snø i høyereliggende fjellstrøk, sier han det skal mye til for at det blir flom i store og mellomstore vassdrag.

– Det kan bli helt lokalt oppe i fjellet om det smelter intenst, men det er ikke noe vi ser umiddelbart på meteorologiske prognoser, sier Aamodt.

Han opplyser at det er dameierne Norge rundt som selv vurderer om de bør fjerne snø fra flomløp rundt vassdragene sine.

– Om snøen smelter og tilsiget blir betydelig, er det uheldig, sier Aamodt.

Lei av vinter og snø

Gravemaskinfører Ekehaug har måttet flytte på snøen flere ganger for først å komme til og så for å bli kvitt alt sammen.

Nå er han i ferd å bli litt lei av vinter og snø – midt på sommeren.

– Ja, det begynner å bli nok nå. Vi har brøyting på Vikafjellet også. Det blir en lang sesong, sier Ekehaug.