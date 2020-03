Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er det over og ut, sier innehaveren av Rummelhoff i Olav Kyrres gate, et lite steinkast fra Byparken i Bergen.

Lageret er fullt, men baren får ikke holde åpent på grunn av de strenge korona-tiltakene. Lønnsutgifter og et avslag på bønn om redusert husleie gjør at han nå velger å kaste kortene.

– Klarer seg ikke uten masse på konto

Erlend Gundersen er inne på eiersiden på totalt fem utesteder i Bergen. De fire andre er Hectors Hybel, Biskopen, Muskedunder og Lekk.

Han frykter utelivet i byen vil være særdeles redusert når denne krisen er over.

– Hvis jeg klarer å redde ett eller to av mine steder, skal jeg være fornøyd. De faste utgiftene løper av gårde selv om det er stengt. Har man ikke 600.000–700.000 kroner på en bufferkonto, klarer man seg ikke, sier Gundersen.

Medeier i Rummelhoff, Isabel Marchong Eidesund, sier utestedet sitter igjen med fem hundre kroner på konto etter at lønn og arbeidsgiveravgift nå er betalt.

– Mange utesteder lever fra uke til uke, fra hånd til munn, sier hun.

– Resultatet blir et fattigere uteliv og kulturliv når dette er over. Mange kommer dessverre ikke til å ha en jobb å komme tilbake til, sier Gundersen.

FØRSTE NEDLEGGELSE: «Snakkebaren» i Olav Kyrres gate har holdt det gående i over tre år og er det første utestedet i Bergen som bukker under for koronaviruset. Foto: Ingvild Ulset / NRK

Skjenkesjefen bekymret

Driftsleder på Sjøboden på Bryggen, Morten Hansen, er også overbevist om at en rekke av byens skjenkesteder vil gå ad undas de kommende ukene og månedene.

– Vi er temmelig solide, så vi skal nok klare oss. Men mange små aktører vil slite med å betale for seg. Hvis myndighetene vil ha et yrende uteliv også etter at dette er over, så trenger bransjen hjelp, sier Hansen.

Skjenkesjefen i Bergen kommune, Terje Gjertsen, deler bekymringen.

– Det har vært tøffe tider i utelivsbransjen også før dette skjedde. Da trenger man ikke være rakettforsker for å skjønne at nå kommer de virkelig til å slite. Jeg er redd mange kommer til få store problemer, sier Gjertsen.

– Nå er det viktig at stat og kommune legger til rette for at de kan komme seg gjennom dette, mener skjenkesjefen.

LOVER HJELP: Helsebyråden i Bergen, Beate Husa (KrF), sier byrådet har bestemt seg for å ikke kreve alkoholavgiftene innbetalt før inntektene har begynt å stige igjen. Foto: Synnøve Horvei / NRK

Gir utsettelse med alkoholavgiftene

Fra før har Bymiljøetaten i Bergen gitt beskjed om at de ikke vil kreve leie for uteserveringsareal. Nå lover helsebyråd Beate Husa (KrF) enda en håndsrekning til utelivsbransjen.

– Vi gir utsettelse med alkoholavgiftene og kommer ikke til å sende ut en slik faktura i den situasjonen vi er i. Hensikten er å gi bransjen et pusterom i en veldig krevende situasjon, sier Husa til NRK.

Innbetalingen av alkoholavgiftene skjer normalt i midten av april, og det kan være snakk om store summer. Bergen kommune hanker årlig inn rundt ni millioner kroner på avgiftene.

Skjenkestedene betaler 0,49 kr per liter øl/sider, 1,29 kr per liter vin og 4,27 kr per liter sprit.

For Sjøboden betyr det en utgift på rundt 50.000 kroner, som de nå får utsatt på ubestemt tid.

– Får neppe avgjørende betydning

Ifølge Husa vil fakturaen bli sendt ut på et senere tidspunkt, når utestedene har begynt å tjene penger igjen.

– Alle slike ting hjelper for en bransje som er blant de aller første som må stenge ned, sier driftsleder Morten Hansen.

– Det er hyggelig av byrådet, men jeg tror ikke det får avgjørende betydning for så mange, sier Erlend Gundersen på Rummelhoff.