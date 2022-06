Fryktar utanlandske turistar kan vere tatt av raset

Laurdag morgon held politiet fram søket med drone og varmesøkjande kamera etter det store snøskredet som gjekk i Kjenndalen i Loen fredag.

– På bakgrunn av samtalar med vitne og andre undersøkingar er det framleis knytt bekymring til nokre utanlandske turistar som politiet ikkje har gjort greie for, skriv politiet i ei pressemelding laurdag morgon.

Arbeidet med gjere greie for desse held fram for fullt laurdag. Det er framleis ingen som er meldt sakna til politiet.

Skredområdet er framleis for usikkert til at det er trygt å sende inn mannskap på bakken. Det er skulda av to store skavlar som heng over området.

Vurderer å setje inn bakkemannskap

Det blir vurdert, i samarbeid med geolog, om desse skalvene kan løysast ut kontrollert slik at det blir trygt å setje inn bakkemannskap i søket.

Skredet losna i 13.30-tida fredag frå 1600-meters høgde og nådde heilt ned til vegen. Skredet vart varsla av ein biførar som såg skredet gå.

Politiet har kontroll på 44 personar som var i området då skredet gjekk, men fryktar no for nokre utanlandske turistar som ikkje er gjort greie for.

Kjenndalen ligg mellom Lovatnet og Jostedalsbreen i Styn kommune.

Tre personar lettare skadde

Fire bilar vart tekne av skredet. Ein mann, ei kvinne og eit barn vart lettare skadde.

– Dei var ved ein bil då dei vart trefte av delar av skredet, opplyste innsatsleiar John-Endre Skreie til NRK fredag.

Stryn-ordførar Per Kjøllesdal sa fredag at dei ville samla krisestab i kommunen.

– Det var ein dramatisk beskjed å få?

– Sjølvsagt. Det er slike meldingar vi ikkje vil ha.