Stortingsrepresentant Sofie Marhaug (R) meiner for mange kommunar kan leggja ned skular og barnehagar, før det er teke lovlegkontroll av vedtaket. Og at dette trugar rettstryggleiken til barn og unge. Ho visar mellom anna til at Litlabø skule på Stord vart lagt ned før sommaren. I eit skriftleg spørsmål til digital- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap), spør Marhaug om regjeringa vil stramma inn praksisen. Det var Stord24 som først omtalte spørsmålet.