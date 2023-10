Fryktar rettssaker kan forseinke Stad skipstunnel

I forslag til statsbudsjett kjem det fram at regjeringa foreslår om lag 130 millionar kroner i 2024 til førebuing og gjennomføring av anbodskonkurransen. Randi Humborstad, dagleg leiar i Måløy vekst er glad for dette, men fryktar prosjektet kan bli utsett. Årsaka er to rettssaker som skulle opp i samband med tvangsinnløysing av bustader.

Men rettsakene blir sett på vent fram til regjeringa har teke stilling til anbodskonkurransen. Først etter den tid kan rettssakene starte. – For entreprenørane fører det til at det blir det usikker kor tid dei kan starte opp arbeidet, seier Humborstad.

Ho undrar seg over kvifor rettssakene ikkje kan gå parallelt med anbodskonkurransen slik at ein kan vere klare til byggestart i 2025.

I fjor feira forkjemparane med kake etter at det vart sett av 76 millionar kroner i oppstartsmidlar i statsbudsjettet for i år. Kostnadsramma på prosjektet over 5 milliardar. No håper vi at entreprenørar legg inn tilbod og at vi kjem innafor den kostnadsramma som er vedteke, seier Humborstad.