Fryktar kollaps med halve bussar og stadig fleire passasjerar

– I går køyrde bussen berre forbi meg, sjølv om den ikkje var overfull, seier Andreas Tokvam. Han står på busstoppet utanfor Haukeland universitetssjukehus, på veg heim frå jobb.

– Lar du sjølv vera å gå om bord viss det er for fullt?

– Nei, eg trykker meg vel på viss det er plass, dessverre.

– Alle vil heim.

Det seier ei som heiter Tove.

– Det er veldig opp til kvar enkelt sjåfør. Nokon av dei ber dei som har ståplass gå av. Så går ein stor gjeng av, og strøymer inn på neste buss utan at sjåføren seier noko, fortel ho.

Sjåfør: – Klag for oss

Medan samfunnet gradvis kjem tilbake til meir normale tilstandar, byrjar fleire å bruka kollektivtilboda igjen. Men framleis er det mange stadar papirplakat på annakvart sete som ber om, eller krev, at ingen set seg der.

Ein bussjåfør i Bergen tar mikrofonen og snakkar til passasjerane sine på høgtalaren:

– Dersom de opplever at det ikkje er nok plass på bussen for tida, oppfordrar eg dykk til å senda klage til Skyss. Me sjåførane har tatt opp problemet fleire gonger utan at dei har høyrt på oss. Kanskje dei set inn fleire bussar viss kundane klagar.

Dei fleste kollektivtilboda i landet har sidan mars hatt sterkt redusert kapasitet. Anten færre avgangar eller avsperra sitteplassar.

Forbikøyrd tre gonger

Når stadig fleire no tar buss eller bybane, blir konsekvensen gjerne at passasjerar må bli ståande igjen på haldeplassen eller perrongen og håpa på plass på neste avgang.

– Eg har høyrt om ein passasjer som opplever at tre bussar køyrde fulle forbi før ho omsider fekk plass om bord.

KRITISK: Hovudtillitsvald i Tide, Kenneth Sveen, meiner det kunne vore sett inn fleire bussar. Foto: Privat

Det seier hovudtillitsvald i Tide, Kenneth Sveen.

– Problema med fulle bussar kjem til å eskalera etter kvart som samfunnet opnar opp att.

Han seier det er spesielt vanskeleg i rushet om morgon og kveld.

– Det blir fort for mange menneske, og sjåføren må skunda seg med å lukka dørene.

Under éin meter

– På morgonbussane er det veldig tett. Eg klarer ikkje å halda éin meters avstand, nei, medgir Eskild Hustvedt.

– Det er ofte for fullt, så eg må stå. Ein tar jo den første bussen som kjem. Eg er veldig spent på korleis det går når det blir reduserte sommarruter, seier Kjersti før ho hoppar på bussen.

– For tida tar eg bussen litt seinare enn eg pleier. Då er det ikkje så fullt, seier ei anna som slenger seg om bord.

TETT: Lene Brath Hansen og Eskil Hustvedt har ikkje blitt forbikøyrd av bussen, men medgir at det er vanskeleg å halda 1-metersregelen. Foto: Leif Rune Løland / NRK

– Bruk permitterte sjåførar

I Bergen seier Sveen at det særleg gjeld alle linjer som er innom Haukeland universitetssjukehus, og på Loddefjord terminal om morgonen.

– Ingen likar det, og det kjem berre til å bli verre dersom det ikkje blir opna for normal påstiging eller sett inn fleire bussar.

Alle rutebussane er i drift, men Sveen viser til at både Tide og andre selskap i bergensregionen har ein god del turbussar og sjåførar ledige.

– Tide har framleis 128 permitterte sjåførar i kommersiell del, altså turbussmarknaden, Mange av desse kunne blitt sett til å køyra rutebuss. Det vil gi ekstrakostnadar for Skyss, men det må dei i så fall henta pengar til frå staten, seier Sveen.

– Fryktar kollaps

Vestland fylkeskommune har ansvar for kor mange avgangar dei ulike kollektivrutene har. Direktør Målfrid Vik Sønstabø i det fylkeskommunale kollektivselskap Skyss seier å setja inn turbussar ikkje kan løysa problemet.

– I rushet køyrer me for fullt med dei om lag 1000 rutebussane me har. Når me framleis må køyra med halve bussar, er 100 ekstra turbussar langt frå nok til å handtera den passasjerauken me har sett den siste tida.

Ho seier einaste moglegheit er å spreia dei reisande meir, at fleire lar vera å bruka buss og bybyane, eller at styremaktene lettar på smittevernråda slik at alle seta kan brukast.

– Viss ikkje vil kollektivsystemet kollapsa.

KREVJANDE: – Situasjonen er vanskeleg for både passasjerane og sjåførane, og heile kollektivsystemet kan kollapsa, seier Skyss-direktør Målfrid Vik Sønstabø. Foto: PRESSEBILDE / SKYSS

Nyttelaust å klaga

At ein sjåfør bad passasjerane om hjelp med å klaga til Skyss, kommenterer Sønstabø slik:

– Kundane skal få lov å klaga når fulle bussar køyrer forbi, men då må me berre beklaga tilbake. Den krevjande situasjonen er vanskeleg å løysa, når stadig fleire brukar kollektivtilbodet medan restriksjonane framleis gjeld. Det er passasjerens ansvar å ikkje gå på når det er for fullt om bord.

Skyss prøver no å få ut betre informasjon om kva linjer og tidspunkt det vanlegvis er mest fullt, slik at passasjerane kan planlegga reisa si betre.