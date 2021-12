Fryktar fyrverkeri: Gisle spelar Radio Sotra for sauene

Like ved fjøsen til sauebonde Gisle Fjæreide på Litlesotra i Øygarden kommune blir det kvart år skote opp mange rakettar.

No har han ein funne ein metode for å roe sauene. Han skrur på Radio Sotra på full guffe.

– No har vi på radio og musikk for å døyve lyden, og vi har også på lys i fjøsen nyttårsaftan. Det har fungert bra, fortel han.

I romjula i fjor vart det meldt at fyrverkerisalet gjekk til himmels. Før årets feiring er ikkje alle like begeistra for eksploderande fargar og høge smell.

RADIO: Radio i sauefjøsen til Gisle Fjæreide på Litlesotra. Foto: Cato Heldal Kristensen / NRK

Sit på vaskerommet

Matfar Sondre og hunden Zlatan sit gjerne på vaskerommet nyttårsaftan.

– Han er livande redd. Det er ikkje kjekt for verken han eller meg, seier Sondre Hole Nielsen.

Han er matfar til hunden Zlatan. Begge er kjende frå NRK-serien «Fra bølle til bestevenn».

Nielsen sin metode har vore å ta med seg hunden på vaskerommet i kjellaren om kvelden nyttårsaftan. Der høyrer dei ikkje fyrverkeriet.

– Men då har frykta gjerne teke han, og han gøymer seg så langt han bak varmtvasstanken han kjem.

GØYMER SEG: Sondre Hole Nielsen og hunden Zlatan kjem til å gøyme seg i vakserommet i kjellaren på nyttårsaftan. Foto: Privat

Den store utfordringa er at mange gjerne startar oppskytinga tidleg på ettermiddagen, meiner Sondre Hole Nielsen.

I staden burde dei halde seg til dei lovlege tidene mellom kl. 18 og 02, legg han til.

Dei gongane Zlatan har opplevd fyrverkeri mens dei er på tur, vil hunden legge på sprang.

– Han stivnar heilt, fortel Nielsen.

Hundar på hotell

Nokre reiser heimefrå for å sleppe unna smella frå fyrverkeriet. Ved Clarion Hotell Bergen Airport har dei 80 rom som blir leigd ut til hundeeigarar nyttårsaftan.

Emil Mongstad Rosnes seier dette har vore ein stor suksess og at mange står på venteliste.

– Vi skal ta imot 119 hundar. Her får både dei to- og firbeinte godt stell og god mat. Det er ikkje lov å skyte opp rakettar rundt flyplassen og romma har god støydemping, fortel han.

Har gode råd

Dyrlege Hanne Husebø Kristensen i Florø er samd i at folk må halde seg til dei fastsette tidene for oppskyting. Ein rakett som smell til på eit uventa tidspunkt, kan øydelegge både timar og dagar for hunden, seier ho.

– Det er kjekt for dei som likar det. For oss som har dyr som er redde, er det tortur som ofte varer i timar og dagar før og etter.

Dyrlegen har fleire tips for at dei firbeinte skal ha ei best mogleg nyttårsaftan:

Har du eit dyr som er veldig redd, skal ikkje dyret vere aleine.

Fjern dyret frå lyden og lyset. Kanskje kan du trekke ned gardina og sette på musikk.

«Dempande» kroppsspråk kan vere å stryke dyret i munnvika eller å gjespe – eit gjesp sender signal om at situasjonen ikkje er farleg.

Finn ut kva som passar best for din hund/ditt dyr.

Kristensen har funne ut at hennar hund helst vil gøyme seg litt i ei «hole» under ein lenestol.

– Andre vil kanskje trekke seg vekk, eller sitte på fanget. Det må ein prøve seg litt fram med, seier dyrlegen.

GIR RÅD: Dyrlege Hanne Husebø Kristensen i Florø har fleire gode råd før nyttårsaftan. Foto: Solveig Svarstad / NRK

Over 40 organisasjonar har gått saman og kravd eit forbod mot privat fyrverkeri. Også organisasjonen BirdLife Telemark er uroa. Leiar Allen Einar Kjøhl-Røsand seier at rakettar og smell frå alle kantar midt på natta blir et ekstra sjokk for småfuglane.

– I verste fall kan det føre til at dei ikkje finn roa og at det kanskje tærer så mykje på energilageret at dei ikkje har nok overskotsenergi til å finne meir energi dagen etter.