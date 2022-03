– Dette er alvorleg. Her har vi verksemder og fastbuande rett under fjellsida, og om sommaren er det eit yrande liv av tilreisande turistar, seier ordførar Trygve Skjerdal (Sp).

Kvart år kjem det mellom 1 og 1,5 millionar turistar til den vesle sognekommunen, og før pandemien omsette reiselivet omset for meir enn 700 millionar kroner i året.

Difor er ordføraren uroa når Bergens Tidende tysdag kunne fortelje at NVE no har plassert fjellpartiet Stiksmoen på lista over høgrisikoobjekt, som skal overvakast døgnet rundt.

– Følgene av eit ras kan fort bli alvorlege og dramatiske, seier Skjerdal.

UROA: Trygve Skjerdal (Sp) er ordførar i Aurland. Foto: Arne Veum / Aurlendingen

20 meter høg flodbølge

NVE har rekna ut at dersom fjellmassivet på 400 000 kubikk skulle rase ut vil det føre til ei 20 meter høg flodbølge i nærområdet.

Når den treff land på andre sida er den redusert til 10 meter og vil gå kring 200 meter inn over land.

– Det kan gå fleire hundre år før det skjer noko, eller det kan rase i nær framtid. Men med overvaking så kan vi gi eit godt førehandsvarsel, dersom det skulle skje noko, seier geolog Gustav Pless i NVE.

HØGT TIL FJELLS: Her vert overvakingsutstyret montert i fjellet over Aurlandsfjorden. Foto: Gustav Pless / NVE

Mannen er eit anna kjend høgrisikoobjekt.

Han understrekar at fjellområdet i Sogn bevegar seg svært lite, berre kring 1 til 2,5 cm i året.

– Det er ikkje så mykje, men det er uansett nok. Sett i samanheng med at det kan rase rett i fjorden og utløyse ei flodbølge gjer at vi vurderer det som eit høgrisikoobjekt.

Glade for overvaking

Fjellområdet er no eitt av ni i Noreg som NVE har gitt status som høgrisikoobjekt. Eit ikkje-varsla ras kan koste 600 menneske livet i Flåm, ifølgje NVE.

GLAD FOR OVERVAKING: Anders Fretheim er turistvert i Flåm. Foto: Arne Veum / Aurlendingen

– Vi er godt velsigna med mykje ras, kommenterer turistvert Anders Fretheim lakonisk.

Han har fire utleigehytter ved fjorden rett under fjellpartiet Stiksmoen, og er glad for at NVE no startar døgnovervaking av det usikre fjellområdet.

– For Flåm og turistane sin del er det fint at dei set i gang overvaking slik at det er trygt å kome til Flåm, seier Fretheim.

På andre sida av fjorden bur Thorvald Andresen. Han kjenner seg framleis trygg sjølv om NVE no reknar fjellet på motsett side som høgrisiko.

– Det har vore mange rapportar om ting som kan dette ned. Det betyr ikkje at det kjem til å dette ned, seier Andresen.

Huset hans er eit av dei som kan bli råka av ei eventuell flodbølge.

– Det tar eg heilt med ro, eg mister ikkje nattesøvnen på grunn av dette. Det er positivt at dei no set i gang målingar for då får vi alle falle vite kor mykje fjellet beveger seg.

TRUGAR: Fjellet Stiksmoen (midt i biletet) skal no overvakast som eit høgrisikoobjekt. Foto: Gustav Pless / NVE

Planar for evakuering

I Hardanger har Tussafoten i Eidfjord vore overvaka sidan 2017

«Det ustabile område er stedvis svært oppsprukket og hele fjellpartiet er i bevegelse», skriv NVE.

Her er det potensielle skredvolumet på heile 13 millionar kubikk, men talet personar som kan bli råka av skred og flodbølge i Eidfjordvatnet er lågare enn i Flåm.

Men trafikkerte E16 er truga.

Men både i Aurland og Eidfjord ber NVE kommunane om å opprette beredskapsnettverk og evakueringssoner for befolkninga.

LEGG PLANAR FOR EVAKUERING: Anders Vatle (Sp) er ordførar i Eidfjord. Foto: Tale Hauso / NRK

– Vi må no sette oss ned saman med Statsforvaltaren og utarbeide det naudsynte planverket, seier ordførar Anders Vatle (SP) i Eidfjord.

Vatle seier han har fått opplyst at faren for Tussafoten skal rase ut er større ein 1–1000 men mindre 1–100.

– Men eg kjenner med trygg på at med den overvakinga som NVE no har sett i gang så vil vi klare å evakuere alle som vi skal evakuere.