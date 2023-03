Fryktar 17. mai-feiringa i Nordfjord-bygd kan ryke

Raudeberg manglar nær ti personar i komiteen for å kunne gjennomføre nasjonaldagsfeiringa. – Dersom ikkje vi får det til å gå rundt no, kan det jo godt hende at vi må kutte ut heile feiringa. Det blir jo frykteleg dumt, for då bryt vi ein lang tradisjon med feiring i bygda, seier Laura Myre Lofsnes i årskomiteen til Fjordenes Tidende. Ho håper folk engasjerer seg og blir med i komiteen.