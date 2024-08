Frykta soppsjukdom spreier seg på almetrea i Sogn.

Almesjuke spreier seg i Sogn. Det kan få store konsekvensar på sikt, skriv Sogn Avis. I fjor vart det oppdaga ein soppsjukdom i nokre av almetrea i Sogn. Sjukdomen kan føra til at tresorten kan forsvinna frå området rundt Sognefjorden. Han som har skulda for at denne sjukdomen spreier seg, er borkbilla liten almesplintborar. Korleis billa har kome til Sogn er uvisst, men truleg har han eika med eit menneske.