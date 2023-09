Frykta båtar kunne gå på grunn- har fått kontroll

Dei to båtane som var i ferd med å gå på ein holme i Lurosen i Alver, har fått hjelp av brannvesen. – Det verkar til at ein har god kontroll på staden, seier Håkon Myking i 110 Vest. Båtane, som er på 40 og 50 fot, har lege og dunka inntil ein holme. – Vi var redde ei stund for at det kunne gå hol på båtane, men det ser det ut til at vi har fått avverja, seier Myking. Mangel på drivstoff var årsaka til at fartøya fekk problem. Dei skal ha lege på staden i eit døgn. Brannvesenet har fått fylt på drivstoff og det blir no gjort forsøk på å få start på båtane.