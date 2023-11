Frydenbø utvidar

Frydenbø stadfestar i dag oppkjøpet av Møller Bil i Ålesund og Molde. Det kjem fram i ei pressemelding. Partane signerte intensjonsavtale i juni. Frydenbø er blant Vestlandets raskaste veksande konsern og omsette i fjor for 3,2 milliardar kroner. Dei to Møller-avdelingane i Møre og Romsdal omsette samla for vel ein milliard kroner.