Guro Hauge, direktør for berekraft og samfunnspolitikk i NHO Byggenæringen

At det blir innført føreseielege og konkrete utsleppskrav i byggteknisk forskrift er viktig for byggenæringa og for at Noreg når klimamåla. Byggenæringa er førebudd på at det må komme strengare krav til oss, og vi har etterlyst slike krav i lang tid. For næringa er det ein føresetnad at krava blir trinnvis innførte etter ein tidsplan som gir bedriftene moglegheiter for god omstilling.