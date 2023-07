For fire år siden skulle Hagen blåse nytt liv i Fremskrittspartiet i indre Hardanger etter at partiet i mange år hadde glimret med sitt fravær. Han var både leder for lokallaget og toppkandidat i den nye storkommunen Ullensvang foran kommunevalget i 2019.

Men Hagen trakk seg da det kom frem at han var straffedømt flere ganger for økonomisk kriminalitet, samt vold mot sin tidligere samboer. Likevel ble han valgt inn i kommunestyret som den eneste fra partiet.

Nå er det det igjen bråk rundt Hagen, som nok en gang topper Frp-listen i Ullensvang foran valget.

Avgjørelsen om på kaste Hagen ut av partiet er tatt av Fremskrittspartiets organisasjonsutvalg etter det som kalles «et alvorlig varsel» mot toppkandidaten i Ullensvang.

– Vår jobb er å bidra til å bygge god organisasjonskultur. Vi slår ned på forhold som ikke er i tråd med våre retningslinjer. Det har vi gjort i denne saken, sier leder av organisasjonsutvalget Anni Skogman i en pressemelding.

Hagen varsler redegjørelse

Skogman ønsker ikke å gå inn på hva varselet handler om, noe hun sier er av hensyn til varsleren. I pressemeldingen går det dog fram at forholdene ikke er i tråd med partiets etiske og organisatoriske retningslinjer.

– Jeg har ingen kommentar på dette tidspunkt, men skal komme med en redegjørelse senere, sier Hagen til NRK.

Det var Hardanger Folkeblad som skrev om saken først.

IDYLLEN BRUTT: Storkommunen Ullensvang inkluderer de tre tidligere kommunene Odda, Ullensvang og Jondal. Foto: Tale Hauso / NRK

Straffedømt

Ekskluderingen kommer nær nøyaktig fire år etter at det sist var strid rundt Finn Hagens toppkandidatur.

Bråket startet høsten 2019 da Frp sentralt mottok et varsel om Hagen, som var både leder for lokallaget og partiets listetopp i den nye storkommunen Ullensvang i indre Hardanger.

Varselet gikk ut på at Hagen var straffedømt både for økonomisk kriminalitet og vold mot sin tidligere samboer. Dette var ifølge fylkesledelsen ukjent for partiet da han ble innstilt som ordførerkandidat.

Kort tid etter, bare to uker før valget, trakk Hagen seg som både leder og toppkandidat.

Men siden fristen for å trekke seg fra valglisten var gått ut, ba han i stedet velgerne stemme inn andre kandidater.

Ville be om fritak, men ombestemte seg

Finn Hagen ble likevel valgt inn som Frps eneste representant i nye Ullensvang kommune, som inkluderer de gamle kommunene Odda, Ullensvang og Jondal.

Listetoppen signaliserte da at han ville be om å bli fristilt fra vervet, men ifølge Hardanger Folkeblad ombestemte han seg og er på nytt partiets toppkandidat foran det kommende lokalvalget.

Topper listen ved valget uansett

Situasjonen nå er igjen den at Hagen står som toppkandidat på Frps liste i Ullensvang og at det er for sent å endre på det.

– Vi tar organisasjonsutvalgets vedtak til etterretning, og forholder oss til at vi ikke kan gå nærmere inn i det av hensyn til varsleren slik organisasjonsutvalget har tydeliggjort. Nå må vi bruke de nærmeste dagene på å tilpasse oss den nye situasjon, sier lokallagsleder i Ullensavng FrP Tormod Iversen.

Iversen er partiets andrekandidat og blir partiets fremste kandidat i valgkampen, selv om Hagen dermed fortsatt vil toppe listen ved valget. Skulle han bli valgt inn, vil han stille som uavhengig representant.

I inneværende periode har partiet kun hatt én representant i kommunestyret i Ullensvang.