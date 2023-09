Frp-topp om Høyre-forhandlinger: – Bør begynne å brenne under føttene

Det er fremdeles uavklart hvem som skal styre Bergen de neste fire årene.

Frp brøt samtalene med Høyre og kalte Høyres byrådslederkandidat, Christine Meyer, sitt prosjekt for et «luftslott». Nå står partiet sammen med Bergenslisten, Senterpartiet, INP og Pensjonistpartiet, som alle er opprørte over at Høyre har uttalt at de ikke vil ta omkamp om Bryggen-traseen.

– Jeg tenker at det bør begynne å brenne under føttene på Høyre. Fremdeles sitter de å forhandler med Venstre og KrF, til tross for at de ikke har et flertall bak seg i bystyret, sier førstekandidat i Bergen Frp, Marte Monstad.

Hvis det skal være aktuelt for Frp å støtte Meyer, må Høyre åpne for en ny diskusjon rundt Bybanen, ifølge Monstad.

– Jeg tror vi har gjort det ganske tydelig overfor Høyre at vi vil kreve gjennomslag for politikken vår og at de ikke skal ta våre stemmer for gitt, avslutter hun.