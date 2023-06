På Stord lufthamn Sørstokken, som ligg på øya Stord i Vestland, har det ikkje vore rutefly sidan 31. mai.

No står tilsette og vaskar golv i staden for å ta i mot passasjerar, slik NRK skreiv om sist veke.

Trass i at det er cirka 70 minutt køyretid til flyplassen i Haugesund og to timar til Flesland frå Leirvik på Stord, reiste om lag 40.000 passasjerar til og frå den lokale flyplassen før pandemien.

Hovudsakleg på ruta Stord-Oslo.

Regjeringa meiner denne ruta er så viktig at dei frå 1. april neste år skal ha ho inn i den statlege ordninga for flykjøp, kalla FOT-ruter.

Men fram til denne datoen er rutetrafikken i det blå.

Terje Aleksandersen svingar vaskefilla i terminalbygget på Stord lufthamn, Sørstokken. Foto: Olav Røli / NRK

Meiner regjeringa bremsar

Det får fleire politikarar til å sjå raudt. Dei meiner staten burde ha bladd opp fram til då.

– Dette er Senterpartiet sin distriktspolitikk i praksis.

Det seier Frank Edvard Sve (Frp) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Han meiner Sørstokken-saka føyer seg inn i ei rad saker der regjeringa set bremsene på for samferdsel. Og at det råkar distrikta spesielt.

– Det er bråstopp på alt. Og her står tilsette og vaskar golv på ein tom flyplass, seier han.

Han får støtte av partikollega Morten Stordalen som sit i same komité på Stortinget.

– Regjeringa har kjent til dette i lang tid, og likevel så vil dei ikkje støtta flyplassen til FOT-rutene er på plass. Det er heller ikkje store summar, men betyr mykje, seier han.

Samferdsledepartementet har tidlegare sagt at dei ikkje kan gå inn med direkte støtte til Stord-flyplassen før 1. april 2024.

Dette vil ha kravd ein større anbodsprosess.

– Stortinget bad Samferdselsdepartementet om å vurdere moglegheita for flyrutekjøp innanfor gjeldande budsjettramme. Me konkluderte med at me ikkje kunne prioritera ytterlegare middel til dette formålet no. I staden har denne regjeringa altså prioritert å innlemma ruta i FOT-ruteordninga frå 1. april 2024, seier statssekretær Bent-Joachim Bentzen, og legg til:

– Kontrakten på dagens rute er ikkje statleg, men vert det 1. april neste år. Et kjøp i statleg regi før 1. april 2024 vil grunna prosedyrereglene for flyrutekjøp og omsynet til å gjennomføra ei forsvarleg anskaffing ta fleire månader.

31. mai tok siste rutefly av frå Stord mot Oslo. Foto: Olav Røli

I staden har regjeringa bede eigarane av flyplassen, Stord kommune og Vestland fylkeskommune, bla opp fram til neste år.

Alle parti gav støtte

Sist torsdag løyvde eit samrøystes fylkesutval i Vestland fylkeskommune 2 millionar kroner til flyplassen.

Politikarar frå både Frp, Sp, MDG og SV var samde.

– Eg har heile vegen vore kritiske til å støtta flyplassen med meir. Men no ser eg på dette som støtte som er avgrensa i tid, sidan Stord er inne i FOT-systemet frå april neste år, sa Marthe Hammer (SV) i møtet.

Trude Brosvik (KrF) meinte Stortinget hadde komme med ein merknad om at dei skulle halda drifta i gang også før 1. april 2024.

– Eg meiner staten hadde hatt eit handlingsrom utan å lysa ut anbodet i ein stor prosess, uttalte ho i møtet.

Kravet frå fylkesutvalet var at Stord kommune også støtta flyplassen økonomisk.

Dette skal dei ta stilling til over sommaren.

Dei har allereie støtta flyplassen med 750.000 kroner i år, pluss ettergjeve leige.

– Me har allereie ein stram økonomi, og flyplassdrift er ikkje kommunen si oppgåve. Men dette er ein spesiell situasjon, og me må som eigarar også ta ansvar for dei tilsette fram til april neste år, seier Stord-ordførar Gaute Straume Epland (Ap).

Det er stille på Stord lufthamn om dagen. Fleire politikarar meiner regjeringa burde ha halde oppe drifta til neste år. Foto: Olav Røli / NRK

Kan få fly over sommaren

Ordførarkandidat Øyvind Kyvik frå Høgre, meiner dette viser at både Stord-ordføraren og fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland (Sp), har for dårlege band til regjeringa.

– Eg er utruleg skuffa over regjeringa. Og hadde håpt at både Askeland og Epland hadde betre kontaktar inn mot departementet, seier han.

Kyvik har enno ikkje landa på om han vil støtta flyplassen med meir frå kommunen.

– Når staten har sete ein dato for når det blir sett over på FOT-ordninga så er det dette som gjeld, seier fylkesordførar i Vestland, Jon Askeland til kritikken.

Om pengane frå fylkeskommune og kommune kjem på plass, håpar flyplassjef Jan Morten Myklebust å ha flytilbod klart i august.

– 1. august er det tidlegaste me kan klara, seier han.