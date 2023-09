Frp meiner ordføraren tar ting i feil rekkefølge

Førstekandidat for Bergen Frp, Marte Monstad, avviste i føremiddag å ha ei formell samtale med fungerande ordførar Eira Garrido (SV) om byrådsmakta.

– Eg har gitt tilbakemelding på at Frp meiner det er unaturleg på dette tidspunktet. Vi kan ikkje sjå at det er hennar oppgåve å peika på ein ny byrådsleiarkandidat all den tid Bakervik ikkje har meld sin avgang eller fått eit mistillitsforslag mot seg, skriv Monstad.