Frp har «full forståing» for reaksjonar på godtgjering

– Me har full forståing for at det blir reagert på at summen av godtgjersler for enkelte politikarar er for høg, seier nestleiar i Frp, Hans Andreas Limi.

Han legg til at Frp «på generelt grunnlag» ønskjer ein debatt om dette velkommen.

– Dette må likevel diskuterast prinsipielt og ikkje berre basert på enkeltsaker kvar politikarar.