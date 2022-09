Front mot front på Hardangerveien

To biler har frontkollidert på Hardangerveien mellom Midttun og Helldal i Bergen. Ulykken fører til lange køer i ormådet Klokken 14.24 melder politiet at ingen er fastklemt. Det var fire personer i bilene, og det kommer røyk og lekkasje fra bilene. Veien er nå åpnet for trafikk.