Front mot front i Naustdal

Naudetatane rykker ut til Naustdal i Sunnfjord etter melding om trafikkulukke. To bilar har frontkollidert, melder politiet. Det var ein person i kvar bil. Det er ikkje meldt om alvorlege skadar, men den eine klagar over smerter i nakken og får tilsyn av helse på staden, opplyser politiet. Dei to bilane har fått så store skadar at bilbergar må frakte dei vekk. Politiet dirigerer trafikken på staden.