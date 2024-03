Front-mot-front i Fana i Bergen

Politiet melder om en trafikkulykke på fv. 582 Fanavegen i Bergen. Ulykken skal ha skjedd mellom to personbiler. Det er to personer involvert, men ingen skal være fastklemte. En kvinnelig bilfører er kjørt til Haukeland Universitetssjukehus for videre behandling, men skadeomfanget er ukjent. Alle er våken og bevisste, ifølge meldingen. Veien er helt stengt.

– To biler i front i front. Alle ute av kjøretøy, skriver 110 Vest.

Det er store materielle skader på kjøretøyene. Bilberger er bestilt.