Frølich får ukrainsk æresmedalje

Stortingsrepresentant Peter Christian Frølich (H) får en æresmedalje fra den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyj.

Han får medaljen for sitt personlige bidrag til Ukraina, som blant annet består i at Frølich personlig har kjørt til Ukraina med hjelpeutstyr. Frølich er styreleder for organisasjonen «Fritt Ukraina», som samler inn penger til utstyr som går direkte til ukrainske styrker og sivilforsvaret.

– Jeg er veldig takknemlig og rørt. Samtidig føles det litt snudd på hodet, for det er jo vi som bør takke Ukraina for alt de gjør for oss og ofrer for oss, sier Frølich til VG.

– Jeg er glad på Peter Christian sine vegner, og så er jeg utrolig stolt og imponert av arbeidet og engasjementet han har lagt ned, seier byrådsleder i Bergen Christine Meyer (H) i en pressemelding.