Like etter klokken to natt til skjærtorsdag våknet båteiere til rop og banking på kalesjer.

I havnen i Rosendal hadde en fritidsbåt tatt fyr og familien på seks var ombord da det begynte å brenne.

Rundt den brennende båten lå mellom 40 og 50 andre båter fortøyd.

Snartenkte båtfolk fikk dratt den brennende båten ut på sjøen like før den ble fullstendig overtent.

– Det var godt jobba slik at ikke brannen spredte seg. Det blei også flytta på en propantank slik at den ikke tok fyr, opplyser operasjonsleder Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Ingen ble skadet i brannen.

FLAMMEHAV: Fritidsbåten ble trukket vekk fra småbåthavnen akkurat i tide. Foto: Privat

– Fem minutter senere hadde vi ikke klart det

Én av dem som nettopp hadde lagt seg til å sove var Ståle Daae Børnes, som var på påsketur til Rosendal i Kvinnherad.

Da han kom seg opp på bryggen så han tykk røyk velte ut av båten som lå på tvers overfor hans.

Den tidligere fregatt-maskinisten fikk fatt i en kniv og tok seg frem til det brennende fartøyet.

– Jeg gikk ut på utriggeren og måtte lukke øynene og holde pusten, forteller Børnes.

Han følte seg frem langs ripen og kuttet fortøyningstauene. Flere av båtfolkene kom til og en annen fikk en gummibåt på vannet. I siste liten fikk de trukket båten ut fra kaien.

– Da vi hadde bakket litt ut, sto flammene ut av taket og det tok fyr i maskinrommet. Det skjer så fort. Hadde det vært fem minutter senere, hadde vi ikke klart det, sier Børnes.

Han ønsker å berømme familien for at de raskt fikk varslet, og alle på kaien som jobbet godt sammen. Det gikk rundt ti minutter fra de ble varslet til båten var dratt ut av havnen.

VÅKNET AV ROPING: Ståle Børnes ble vekket av roping på kaien da fritidsbåten like ved tok fyr. Foto: Privat

– Fantastisk innsats

Da brannvesenet kom til stedet var båten fullstendig overtent. Etter hvert fikk de trukket den brennende båten enda lenger bort.

– Vi begynte å slukke fra land og rekvirerte en brannbåt med lenser for det var en del diesel-lekkasje, sier innsatsleder Øyvind Ousdal i Kvinnherad brann og redning.

Det var for farlig å gå om bord på båten og etter hvert brant det hull i skroget slik at båten sank. Lensene, som absorberer diesel, ble plassert rundt havaristen.

Ousdal berømmer også innsatsen.

– De fikk oppdaget brannen veldig tidlig, og når de ikke fikk slukket den ble alle evakuert og nærliggende båter varslet. Folk bisto og hjalp til og det har vært en fantastisk innsats, men det er veldig viktig å alltid tenke på egen sikkerhet, sier han.

Ousdal har noen klare råd om krisen skulle oppstå:

Røyken fra plastbåter er veldig giftig: Husk å stå med vind i ryggen

Varsle så tidlig som mulig

Ha røykvarsler og sjekk at den fungerer.

HEVES: Skjærtorsdag ettermiddag ble havaristen hevet etter den kraftige brannen. Foto: Gøril M. Berg

Båteieren fra Bergen vil ikke stå fram med navn, men sier til Bergens Tidende at han er glad for at ingen ble skadet.

– Jeg vil takke kjente og ukjente i båtmiljøet. Vi ble godt ivaretatt, og alle opptrådte riktig, sier han til avisen.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.