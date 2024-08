Fritidsbåt ble nesten påkjørt av lastebåt – to mindreårige involvert

To mindreårige var om bord i fritidsbåten som nesten kolliderte med en lastebåt ved Sotrabroen natt til torsdag.

Det opplyser stasjonssjef ved Askøy og Øygarden politistasjon, Sven Erik Midthjell.

Båten de satt i hadde fått motorstopp, og de ringte derfor nødetatene for å få hjelp. I løpet av samtalen oppdaget de at et lasteskip var på vei rett mot dem.

– Med svært små marginer og tilfeldigheter ble det unngått sammenstøt, opplyste operasjonsleder i Vest politidistrikt, Jørgen Ommedal, i natt.

Politiet har vært i kontakt foreldrene til de mindreårige i båten, opplyser Midthjell.

Stasjonssjefen forteller at de også har vært i kontakt med lastebåten.

– De forteller at de oppdaget den lille fritidsbåten litt sent, men klarte å svinge unna i siste liten.

Mannskapet på lastebåten har ikke ønsket å uttale seg til NRK.

– Det holdt på å bli en stor ulykke, men det gikk heldigvis bra, sier Midthjell.