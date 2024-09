Frikjend for skadeverk på vassverk

Ein mann i 50-åra frikjend for å ha sabotert eit vassverk i Ytre Sogn.

Etter at det vart oppdaga ei rekkje feil ved vassverket, vart det installert eit viltkamera. Her vart mannen fanga på film. Mannen nekta ikkje for at han var innom vassverket, men hevda at dette var for at anlegget skulle gå best mogleg.

Retten trudde mannen på at han ikkje ville øydelegge verket, men heller at han ville utløyse unødig meirarbeid for kommunen. Mannen var i konflikt med kommunen på tidspunktet.