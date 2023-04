Frigir namn på mannen som omkom i snøskuterulukke

Det var 58 år gamle Bjørn Flisram frå Voss som omkom i snøskuterulukka ved Grønlivatnet laurdag 1. april. Det opplyser Gunnar Amundsen ved Voss politistasjon til Avisa Hordaland.

– Dei pårørande er informerte om at namnet blir gitt til pressa, seier han til avisa. Flisram vart erklært død på staden, etter at han vart funnen med ein snøskuter over seg ved Grønlivatnet. Politiet mistenkjer ikkje at noko kriminelt har skjedd.