Frifunnen grunna feil i rapport

Ein mann i 50-åra frå Stord møtte nyleg i Haugaland og Sunnhordland tingrett, tiltalt for køyring i alkorus i juni i fjor. Påtalemakta meinte at han fortente 52.000 kroner i bot, og fengsel i 21 dagar. Dei la også ned påstand om at han måtte vera utan førarkort i to år. Men retten meiner det er tvil om mannen faktisk køyrde med promille denne kvelden. Dei legg mellom anna vekt på feil i ein rapport frå sakkunnige.