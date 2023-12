Frifunnen etter at bilen hamna på taket i kraftig regnvêr

Ein ung mann er i Haugaland og Sunnhordland tingrett frifunnen for brot på aktsemdparagrafen i vegtrafikklova, etter at bilen han køyrde snurra rundt og hamna på taket på E39 på Stord i sommar. Det var kraftig regnvêr då ulukka skjedde. Påtalemakta meinte mannen ikkje hadde teke nok omsyn til tilhøva på vegen, og at han difor burde straffast for brot på vegtrafikklova. Men retten meiner ein ikkje kan straffa nokon på objektivt grunnlag. Det at det faktisk skjedde ei ulukke, og at ulukka kanskje kunne ha vore unngått om farta hadde vore lågare, er ikkje grunnlag for å konstatera aktløyse, meinte dei.