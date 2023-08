Fridykker får livreddende førstehjelp

En fridykker er hentet opp av vannet og får førstehjelp i Øygarden utenfor Litle Sotra.

– Savnede ble funnet under vann like etter kl 17. Vedkommende ble tatt ombord i fartøy og det ble iverksatt førstehjelp. Livreddende førstehjelp pågår nå, sier politiets innsatsleder Ørjan Juvik til pressen like før kl 18.

Status på vedkommende er uavklart, skriver Vest politidistrikt på X/Twitter.

Store ressurser har vært involvert i søket.

Kl 17:11 ble det gjort funn av fridykkeren som var savnet i ca. 20 minutter.

Luftambulanse og brannbåt er på stedet. En sivilbåt skal også være involvert.