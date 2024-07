Fri ferdsel på RV15 Indre Totland

Vegtrafikksentralen melder at Rv15 Indre Totland mellom Nordfjordeid og Måløy er nå åpen for fri ferdsel etter en trafikkulykke. Vest politidistrikt opplyser at den mannlege bilføraren er blitt frakta til Førde sentralsjukehus med luftambulanse.