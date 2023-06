Fri ferdsel på E39 Vikanes

E39 Vikanes i Nordhordland er no open att, melder vegtrafikksentralen. Vegen har vore stengd mellom Vikanestunnelen og Vikesundtunnelen etter at det gjekk eit ras ved 4-tida natt til fredag. Vegen er no rydda og utbetra og open for fri ferdsel.